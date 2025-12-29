AKTUELNO

Uhapšen dvojac osumnjičen za ubistvo muškarca čije telo je pronađeno u okolini Vrbasa

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Somboru, uhapsili su M. D. (1982) iz Odžaka i Z. K. (1997) iz okoline Sombora, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo.

Sumnja se da su oni usmrtili pedesetpetogodišnjaka iz Odžaka, čije je telo, juče, pronađeno u okolini Vrbasa. Policija je, noćas, identifikovala i pronašla osumnjičene, a kod njih i nakit, sat i automobil žrtve. Po nalogu javnog tužioca, telo je preneto u Zavod za sudsku medicinu, kako bi obdukcijom bio definitivno utvrđen uzrok smrti. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

Autor: S.M.

