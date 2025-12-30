AKTUELNO

IZVUKLI GA IZ KOLA I BACILI NA ZEMLJU! Pogledajte kako je uhapšen piroman s Novog Beograda - provalio u kafić i zapalio ga (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. B. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Sumnja se da je N. B., 21. decembra, nasilno ušao u jedan ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala i zapalio ga, izazvavši na taj način, materijalnu štetu većeg obima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd u proteklih mesec dana rasvetlili i uhapsili osumnjičene za još tri slučaja paljena ugostiteljskih objekata na Vračaru i Paliluli.

