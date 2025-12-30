OVO JE ŠKALJARAC ČIJE TELO JE PRONAĐENO U BUDVI! Porodica ceo dan pokušavala da ga dobije na telefon, a onda je usledio HOROR! Nedavno PRETIO ZVICERU (FOTO)

Telo Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve, prenosi Kurir!

Sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čoveka opštine Budva - inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama.

- Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a telo je pronađeno pored auta - kaže izvor blizak istrazi.

Pretio Zviceru

Kako nezvanično saznajemo od poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana.

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.

Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

Autor: A.A.