OTKRIVAMO KO JE MLADIĆ ČIJE JE TELO NAĐENO NA SAVSKOM VENCU: Nestao pre dva dana, porodica neutešna!

Beživotno telo telo mlađeg muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u elitnom beogradskom naselju Savski venac.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, reč je o Nikoli M. (24) za kojim se tragalo prethodna dva dana. Stravičan prizor u ulici Banjičkih žrtava prijavili su prolaznici, nakon čega je usledila policijska opsada čitavog kvarta.

Iako se čeka zvanična potvrda identifikacije, crne slutnje su se obistinile onog momenta kada su se na licu mesta pojavili članovi porodice nesrećnog mladića, čije su potresne reakcije potvrdile najgori scenario.

Misterija povreda i policijska opsada

Mesto pronalaska tela odmah je blokirano jakim policijskim snagama. Prema saznanjima sa terena, situacija je krajnje ozbiljna:

Vidljive povrede: Na telu su uočene povrede, ali će se precizan uzrok smrti znati tek nakon obdukcije.

Hitna pomoć: Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, a ekipe su dežurale i zbog članova porodice kojima je pozlilo od šoka.

Forenzika na terenu: Forenzičari i inspektori kriminalističke policije detaljno ispituju svaki pedalj terena.

Šta dalje?

Istragom na licu mesta rukovodi dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ključni koraci u narednim satima biće obdukcija na Institutu za sudsku medicinu, kao i pregled snimaka sa sigurnosnih kamera u okolini kako bi se rekonstruisalo kretanje mladića pre tragedije.

Autor: D.S.