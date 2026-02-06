BANOVO BRDO POD BLOKADOM POLICIJE! Beživotno telo pronađeno u napuštenoj kući, identitet još nije saopšten

Telo muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u objektu na Banovom brdu, prenose mediji.
Telo je otkriveno u napuštenoj kući, a na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije. Lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.
Policijske patrole obezbeđuju lokaciju dok inspektori vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Prema prvim nezvaničnim informacijama, o slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo.
Trenutno nije poznato da li je reč o prirodnoj smrti ili postoje tragovi nasilja, što će biti utvrđeno nakon detaljne istrage i eventualne obdukcije.
Identitet muškarca još uvek nije zvanično saopšten.
Autor: S.M.