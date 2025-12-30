AKTUELNO

TRAGEDIJA! POLICAJAC SE UBIO U NOVOM PAZARU Porodica prijavila nestanak, kolege pronašle telo u automobilu: Koristio službeno oružje

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposlen u Sektoru unutrašnje kontrole, večeras je izvršio samoubistvo iz službenog vatrenog oružja u Novom Pazaru.

Prema dostupnim informacijama, muškarac od jutarnjih sati nije bio kod kuće, zbog čega je porodica tokom dana prijavila njegov nestanak.

Policija je odmah započela potragu, a oko 19 sati patrola ga je pronašla na periferiji grada, u vozilu.

Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se ponovo udaljio sa lica mesta sopstvenim vozilom.

Pola sata kasnije nakon što je prvobitno pronađen, policija je pronašla telo.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

