UKRALI CIGARETE U VREDNOSTI OD 2 MILIONA EVRA: U velikoj akciji naše policije razbijena međunarodna kriminalna grupa, tri osobe uhapšene (VIDEO)

U akciji Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Pirotu razbijena je međunarodna kriminalna grupa osumnjičena za krađu cigareta kompanije iz Philip Morris u vrednosti od 2 miliona evra.

Uhapšene su 3 osobe iz Prokuplja, Beograda i Niške Banje, dok je raspisana potraga za Eldinom H, državljaninom BiH i Bojanom Č, državljaninom Slovenije.

Tokom istrage je utvrđeno da je Eldin H. uz pomoć ostalih osumnjičenih, 26. decembra zadužio 39.000 boksova cigareta, koje trebalo da preveze iz fabrike Philip Morris u Nišu do krajnjeg kupca u Turskoj.

Prilikom transporta u ranim jutarnjim časovima, skrenuo je sa rute, cigarete su pretovarene u drugi kamion, nakon čega je on nastavio put, prazan kamion parkirao nedaleko od graničnog prelaza Gradina, a potom pobegao u BiH.

Nestanak cigareta je prijavljen policiji, usledio je intezivan operativan rad UKP i Sluzbe za suzbijanje kriminala, identifikovani su kamion u koji su pretovarene cigarete, automobil tzv čistač koji je osiguravao siguran transport do Beograda, kao i magacin u Krnjači, gde je roba uskladištena.

Prilikom pretresa ustanovljeno je da od 39.000 ukradenih boksova nedostaje samo 15 boksova cigareta.

Osumnjičeni se terete za krivično delo Pronevera u obavljanju privredne delatnosti i biće privedeni u VJT u Nišu. Inače Eldin H. je u BiH u prošlosti već hapšen zbog šverca cigareta i droge.

Autor: Marija Radić