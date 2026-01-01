Tragedija u centru Beograda: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je devojka umrla pred očima

Mlađi muškarac bacio se danas sa prozora jedne zgrade u širem centru Beograda, a nakon što je devojka sa kojom je bio u stanu preminula na njegove oči.

Tragedija se dogodila oko 15 časova, kako nezvanično saznaje Telegraf, u jednom stanu na 9. spratu stambene zgrade u Cvijićevoj ulici.

U ovom trenutku nije poznato od čega je tačno devojka preminula.

Mladić je, kako se sumnja, kada je shvatio da ne daje znake života, izvršio samoubistvo skokom sa 9. sprata.

Prema nezvaničnim saznanjima, nema tragova bilo kakvog nasilja. Preminula devojka ima 28 godina, a mladić 30.

Na licu mesta je policija i u toku je uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato u kakvoj vezi su bili stradali mladić i devojka.

Autor: Marija Radić