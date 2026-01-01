AKTUELNO

Hronika

Tragedija u centru Beograda: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je devojka umrla pred očima

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Mlađi muškarac bacio se danas sa prozora jedne zgrade u širem centru Beograda, a nakon što je devojka sa kojom je bio u stanu preminula na njegove oči.

Tragedija se dogodila oko 15 časova, kako nezvanično saznaje Telegraf, u jednom stanu na 9. spratu stambene zgrade u Cvijićevoj ulici.

U ovom trenutku nije poznato od čega je tačno devojka preminula.

Mladić je, kako se sumnja, kada je shvatio da ne daje znake života, izvršio samoubistvo skokom sa 9. sprata.

Prema nezvaničnim saznanjima, nema tragova bilo kakvog nasilja. Preminula devojka ima 28 godina, a mladić 30.

Na licu mesta je policija i u toku je uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato u kakvoj vezi su bili stradali mladić i devojka.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Devojka

#Muškarac

#Samoubistvo

#Skok

#Smrt

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U SAMOM CENTRU BEOGRADA: Žena pala sa zgrade, poginula na mestu

Region

HOROR SCENA U CENTRU ZAGREBA: Mladić i devojka se nadrogirali! Ona se predozirala, pa umrla! Njega privela policija

Hronika

ŽENA PREMINULA NAKON ŠTO JE NA NJU PALO DRVO: Tragedija u Nišu

Hronika

MISTERIJA EKSPLOZIJE U CENTRU BEOGRADA: Šake bez prstiju, telo unakaženo - Sumnja se da je poginuli pravio bombu!

Svet

Devojčica (4) bacila bebu sa 4. sprata: Komšije čule vrisak, na ulici zatekle horor

Hronika

Nije izdržala: Umrla devojka koja je pala sa četvrtog sprata zgrade u Beogradu