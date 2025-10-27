Devojčica (4) bacila bebu sa 4. sprata: Komšije čule vrisak, na ulici zatekle horor

AKTUELNO

ovorođenče je preminulo za vikend nakon što ga je, kako se sumnja, starija sestra (4) bacila sa prozora na četvrtom spratu zgrade u Rusiji.

Do tragedije je došlo u subotu, 25. oktobra oko 13 sati u selu Vasiljevo u Ruskoj Republici Tatarstan.

Bolničari koji su stigli na lice mesta mogli su samo da konstatuju smrt, nakon što je beba pala na beton sa velike visine.

Prolaznici su čuli vrisak devojčice sa prozora na četvrtom spratu stambene zgrade. Zatim su otkrili bebu kako nepomično leži na zemlji. Svedoci su izjavili da su im "klecala kolena" od stravičnog prizora.

Upozoravamo vas da je fotografija sa lice mesta uznemirujuća!

Majka je navodno ćerku i tek rođenu bebu staru samo 21 dan ostavila same u stanu kako bi posetila rođaka, dok je tata bio na poslu.

U toku je istraga kako bi bili utvrđeni svi detalji ove nezapamćene tragedije.

