Devojčica (4) bacila bebu sa 4. sprata: Komšije čule vrisak, na ulici zatekle horor

ovorođenče je preminulo za vikend nakon što ga je, kako se sumnja, starija sestra (4) bacila sa prozora na četvrtom spratu zgrade u Rusiji.

Do tragedije je došlo u subotu, 25. oktobra oko 13 sati u selu Vasiljevo u Ruskoj Republici Tatarstan.

Bolničari koji su stigli na lice mesta mogli su samo da konstatuju smrt, nakon što je beba pala na beton sa velike visine.

Prolaznici su čuli vrisak devojčice sa prozora na četvrtom spratu stambene zgrade. Zatim su otkrili bebu kako nepomično leži na zemlji. Svedoci su izjavili da su im "klecala kolena" od stravičnog prizora.

Upozoravamo vas da je fotografija sa lice mesta uznemirujuća!

⚠️WARNING: This post describes the death of an infant, allegedly caused by a sibling.



A newborn baby girl has died in Russia after reportedly being thrown 40ft from a fourth-floor window by her five-year-old sister.



The tragedy occurred in Vasilyevo village when the 21-day-old… pic.twitter.com/XvkZlgepDi — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) 27. октобар 2025.

Majka je navodno ćerku i tek rođenu bebu staru samo 21 dan ostavila same u stanu kako bi posetila rođaka, dok je tata bio na poslu.

U toku je istraga kako bi bili utvrđeni svi detalji ove nezapamćene tragedije.

Autor: S.M.