DELOVI VOZILA SVUDA PO PUTU: Prve slike s mesta nesreće kod Loznice u kojoj je poginuo radnik gradske čistoće (FOTO)

Radnik gradske čistoće poginuo je u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva kamiona dogodila se u mestu Klupci kod Loznice kada je, iz neutvrđenih razloga kamion jedne privatne firme sustigao kamion gradske čistoće i u njega udario svom silinom.

Kamion je udario u zadnji kraj kamiona gradske čistoće, odnosno u platformu na kojoj su stajali radnici.

Jedan od radnika JKP "Naš dom" poginuo je na licu mesta, dok je vozač drugog kamiona teško povređen i prevezen je u Zdravstveni centar u Loznici i u kritičnom je stanju.

Kako se vidi na fotografijama s mesta nesreće, kamion privatne firme potpuno je smrskan sa prednje strane, dok je kamionu gradske čistoće potpuno otpao zadnji deo u koji se stavlja smeće.

Svuda po ulici je smeće i delovi vozila, a na teren su, osim policije i Hitne pomoći, izašli i vatrogasci.



Autor: Iva Besarabić