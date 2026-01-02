PORODICA STEFANA IVANOVIĆA POSLALA DNK UZORAK: U bolnici su tri neidentifikovana mladića, sumnja se da je nestali Srbin među njima?!

AKTUELNO

Porodica i prijatelji gaje nadu da je Stefan živ, dok se brojevi žrtava povećavaju.

Porodica Srbina Stefana Ivanovića (31), koji je nestao nakon što je u novogodišnjoj noći radio u baru u kojem je izbio požar u Švajcarskoj, poslala je DNK uzorak koji bi mogao da potvrdi identitet nestalog mladića.

Požar je u novogodišnjoj noći odjednom buknuo u baru u popularnom skijalištu u Švajcarskoj. Ubrzo je objavljena informacija o nestalom Srbinu Stefanu Ivanoviću, a kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je on jedan od trojice neidentifikovanih mladića koji su teško povređeni i nalaze u bolnici.

- Stefanovi roditelji su rano jutros poslali DNK uzorak. Kako su oni obavešteni, u bolnicama u Švajcarskoj nalaze se tri muškarca koja su zadobila teške povrede u požaru koji je izbio u baru na skijalištu, a čiji identitet još uvek nije utvrđen. Postoji šansa da je jedan od njih trojice Stefan. Njegova porodica i svi prijatelji čvrsto veruju i nadaju se da je živ - rekao je prijatelj nestalog Srbina.

Sumnja se na veći broj stradalih i nestalih

Stefanova rođaka je u ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše. Mi se nadamo da je Stefan živ, ljudi ga traže po skijalištu i verujemo da ćemo dobiti vest da su ga pronašli živog. I njegov brat je u potrazi na skijalištu - otkrila je rođaka Stefana Ivanovića, a celu njenu ispovest možete da pročitate u našem odvojenom tekstu.

Nove stravične vesti iz Švajcarske: 80 do 100 povređenih u požaru je u kritičnom stanju

Agonija koju preživljavaju svi koji su poznavali Stefana je velika, a molitva da ga pronađu živog i zdravog traje svakog trena.

- Molimo se da bude dobro. Mi kao njegova porodica smo jako zabrinuti i molimo sve ljude da nam pomognu ako imaju bilo kakvu informaciju o njemu - rekao je ranije Stefanov rođak.

Nakon velike tragedije Švajcarska je zavijena u crno, pa je tim povodom i odlučeno da će u ovoj zemlji nastupiti petodnevna žalost. Građani Švajcarske nemi su od bola nakon velikog požara koji je, za sada odneo više od 47 žrtva, pa pale sveće i ostavljaju sveće na trgovima širom zemlje u znak žalost za nastradalima.

Autor: Jovana Nerić

