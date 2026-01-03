NAJNOVIJE INFORMACIJE O TRAGEDIJI U ŠVAJCARSKOJ: Pešić otkrio ko su vlasnici lokala smrti - Jedno od njih dvoje bilo na licu mesta u trenutku požara!

Saša Pešić, novinar iz Pariza, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink govorio je o novim informacijama o požaru koji se dogodio u Švajcarskoj.

Sada znamo, kaže Pešić, da su vlasnici lokara bračni par iz Francuske. Kako kaže, oni imaju još dva lokala u skijalištima u Francuskoj.

- Oni su se odmah ponudili istražnim organima kako bi dali sve potrebne informacije u rasvetljavanju ovog događaja. Vlasnik nije bio u lokalu, dok je njegova supruga (40) bila u lokalu, gde je uspela da se spasi uz manju povredu. Oni su pušteni na slobodu, a saslušani su u svojstvu svedoka - rekao je Pešić.

Kako kaže, oni su izjavili da su tri puta imali već detaljne bezbednosne provere.

- Zapaljive prskalice su bile visoko podignute i imale su dodir sa plafonom. Na plafonu je bila zvučna izolacija i postavlja se pitanje da li je ta izolacija trebala da bude na plafonu. On je počeo da gori a vatra se vrlo brzo proširila. Dosta je bilo drvenarije u lokalu pa je vatra brzo počela da se širi - rekao je Pešić.

Kako kaže, mladi su snimali, nisu bili svesni situacije. Međutim, dodaje, vatra se veoma brzo proširila, kao i gusti crni dim koji je uzrokovao gušenje i veliku paniku prisutnih.

- Imamo detaljno svedočenje devojke koja je uspela da se spasi, i ona je dala izuzetno zanimljivu opasku, rekla je da je bila u lokalu da je videla početak požara i da je odlučila da izađe u tom prvom trenutku. Razgovarala je da sa vlasnikom obezbeđenja koji je bio na ulazu, rekla mu je šta se dešava, da je on sišao niz stepenice i krenuo da spašava ljude - rekao je on.

Kako kaže, po najnovijim informacijama niko nije čuo da se alarm oglasio i postavlja se veliko pitanje protivpožarnih aparata.

- Sada znamo da je to nekakav bar koji je na dva sprata, teško će se utvrditi tačan broj ljudi koji su bili u lokalu - rekao je Pešić.

Ističe da pored glavnog ulaza i izlaza, postoji i drugi bezbednosni izlaz, ali niko ne zna gde se on tačno nalazi i da li je neko tuda uspeo da izađe. Ono što očevici govore, kada je prvi stampedo počeo da ide prema izlazu, dosta ljudi je palo i pregaženo je - rekao je Pešić.

Autor: A.A.