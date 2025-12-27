Krkobabić za Pink: Politička kultura je na jako niskom nivou, pozivaju na dijalog, a ne žele da učestvuju u njemu!

Neće se birati sredstava za napade od strane blokadera ni u 2026. godini, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a.

Krkobabić je, komentarišući napade od strane blokadera, istakao da će oni biti nastavljeni i u toku 2026. i to sve od predsednika Srbije, pa će se spuštati na celu Vladu i tu se, kaže, neće birati sredstva, od napada na porodice, targetiranja i zloupotrebe ličnih podataka, zapravo, kako kaže, od svega onoga što služi da unizi čoveka.

- Pokušaće da to iskoriste u ovoj izbornoj godini, i videće se da je politička kultura na jako niskom nivou, ali mi za to moramo da budemo spremni - rekao je Krkobabić.

Kako kaže, oni sve vreme pozivaju na neki dijalog i demokratiju, a ne žele da učestvuju u njemu.

- Moraju da se naviknu da nisu uvek u pravu i nisu uvek u pravu i da moraju da se naviknu da učestvuju u demokratskom društvu - rekao je Krkobabić.



Autor: A.A.