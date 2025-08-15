Krkobabić: Svedoci smo nezabeleženog nasilja na ulicama! Moramo da vidimo odlučniju reakciju državnih organa!

Ovo što smo videli sinoć je jedno nezabeleženo nasilje, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremi na TV PINK, Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a.

Kako kaže, vladajuća većina i predsednik pružili ruku za dijalog kojeg nema. Dodaje da su vlasti pozivale na dijalog, na razgovor.

- Moramo da vidimo jednu odlučniju reakciju državnih organa. Ja znam da je ovo jedan težak momenat, teško je odrediti se, puno je lažnih vesti, puno raznih priča, li mi imamo jednu Srbiju. Pozivam i drugu stranu, koja misli da je u pravu da dođu i da razgovaraju. Predsednik ih je zato i zvao da dođu i da razgovaraju - rekao je Krkobabić.

Kako kaže, ovo nije zabeležno i pokazuje jedan jako nizak nivo političke kulture. Dodaje da oni dolaze i razbijaju tuđu kuću, što je svaka partija za njenog člana.

- Apel patrijarha došao je u pravom treutku i smatram da je to njegovo odgovorno delovanje – ističe on.

Krkobabić je rekao da je sve vreme bilo priče da su se sukobile pristali ce SNS-a i blokaderi, međutim, kako kaže, juče nikoga nije bilo u tim prostorijama, pa su oni sve porazbijali i uništili.

- Nama je neophodno da se spusti lopta i da se spusti tenzija u društvu. Mi sada čitamo vesti i bavimo se vestima od preključe, a nas sustižu novi događaji. Treba da se smire tenzije, da se sedne i da se razgovara. Ovo mora da se završi razgovorima i nekom vrstom dijaloga – rekao je Krkobabić.

On je rekao da ne kažu džaba da sve što se desi u Parlamentu posle se prelije na celo društvo. Dodaje da nam je potrebna reakcija, i da oni koji su krivi moraju da se izvedu pred lice prave.

- Moramo da znamo ko su odgovorni pojedinci, ma šta da je njihova krivica. Samo ćemo tako znati da institucije rade i da se poštuje zakon – rekao je Krkobabić.

Autor: A.A.