POŽAR U PANČEVU: Vatra zahvatila napuštenu kuću – komšije u strahu, vatrogasci na terenu! (VIDEO)

Večeras nešto posle 21 časa izbio je požar u napuštenoj kući u Pančevu, što je izazvalo veliku uznemirenost među stanarima okolnih zgrada.

Večeras, nešto posle 21 čas, izbio je požar u napuštenoj kući u Ulici dr Svetislava Kasapinovića, u neposrednoj blizini štamparije „6. oktobar“.

Kako saznajemo, požar je uznemirio stanare okolnih kuća, koji su strahovali da bi se vatra mogla proširiti i na susedne objekte.

Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe, koje su i dalje prisutne i rade na sanaciji požara.

Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok požara biće poznat nakon istrage.

Autor: Dalibor Stankov

