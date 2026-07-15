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Veliki požar u Vranju: Vatra zahvatila više objekata, na terenu vatrogasci i policija

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

U Gnjilanskoj ulici u Vranju izbio je veliki požar , ali srećom nema povređenih.

Rano jutros, nešto posle četiri sata, Policijskoj upravi u Vranju prijavljeno je da je na jednom porodičnom objektu izbio požar.

Vatrena stihija izbila je u Gnjilanskoj ulici u tom gradu, potvrđeno je Kuriru u Policijskoj upravi u Vranju.

Kako Kurir saznaje, vatra je zahvatila i nekoliko okolnih objekata.


Na sreću nema povređenih, a brzom reakcijom vatrogasnih ekipa požar je lokalizovan.

Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

Istraga će utvrditi kako je došlo do izbijanja požara.

Autor: S.M.

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