KRVAVA OSVETA U KIKINDI: Čekićem smrskao lobanju ljubavniku svoje žene, pa presudio sebi na tavanu!

Jezivo ubistvo i samoubistvo zbog ljubomore dogodilo se pre tri godine u Kikindi. Trećeg dana nakon Nove godine, 3. januara 2023. godine, policija je dobila poziv da se u naselju Železnički novi red dogodio zločin.

Dolaskom na lice mesta, policija je zatekla telo čoveka u lokvi krvi sa više ubodnih rana na telu i ranama na glavi nanetim tupim predmetom, dok je na tavanu nađeno telo drugog muškarca obešenog o gredu.

Kuća u kojoj se desilo monstruozno ubistvo pripadala je ubijenom Timotiju Zakiću (62) koji je bio kondukter u penziji i u toj kući je živeo sam, dok je muškarac koji je izvršio samoubistvo identifikovan kao Zoltan M. (56).

Motiv zločina bila je ljubomora jer je Timoti godinama bio u tajnoj vezi sa Zoltanovom suprugom i ona je prespavala kod njega noć pre samog ubistva.

- Na stolu u kući pronađen je krvav nož, a u kupatilu pored WC šolje krvav čekić. Telo osumnjičenog za ubistvo nađeno je na tavanu kuće. Tužilac je naredio obdukciju i jednog i drugog tela - rekao je tada sagovornik.

Ubica, koji je i sebi presudio, u Železnički novi red došao je automobilom, koji je ostavio na sredini ulice. Do Timotijeve kuće je došao peške i tu ga sačekao, a onda ga svirepo ubio. Zločin se dogodio rano ujutro, a komšije su tek posle osam sati primetile da Zakića nema.

Ubistvo iz ljubomore

Zoltan je prvo čekićem udario Timotija u predelu glave, a zatim ga je uvukao u kuću kako bi se razračunao sa njim. U kući mu je naneo više ubodnih rana nožem, davio ga žicom a na kraju mu presudio udarcima u glavu, smrskavši mu lobanju.

Nakon iživljavanja nad mučenim čovekom, ostavio je nož na stolu i zaputio se na tavan kako bi sebi presudio.

Pripadnici kikindske policije i Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu obavili su uviđaj, koji je trajao do kasnih poslepodnevnih sati, kada su tela izneta iz Timotijeve kuće. Tužilaštvo je naredilo obdukciju tela dvojice muškaraca zbog čega su ona poslata u Centar za sudsku medicinu u Novi Sad.

Komšije zatekle krv na vratima

Timoti nije došao na jutarnju kafu kod komšija sa kojima se družio, nije odgovarao na telefonske pozive, a onda je komšinica V. K. otišla do njegove kuće i primetila krv na ulaznim vratima, što je rekla mužu, nakon čega su pozvali policiju.

- Družili smo se s Timom, zajedno pili kafu. Taj dan je trebalo da dođe kod nas. Pošto ga nije bilo, muž ga je pozvao telefonom, ali se nije javljao. Slala sam mu i SMS poruke, nije odgovarao. Meni vrag nije dao mira, pa sam došla do kapije i videla krv na vratima. Kada je muž prišao bliže videla se krv. Pozvali smo komšinicu koja radi u policiji, jer mi od straha nismo mogli ni da se setimo broja. Ona je obavestila policiju, brzo su došli. U kući su najpre našli mrtvog Tima, a u potkrovlju drugog čoveka - ispričala je uznemirena V. K. čija je kuća tačno naspram one u kojoj se zločin dogodio.

Kako je navela, Timotija je ubio njegov suparnik, muž izvesne E. M, sa kojom je bio u "tajnoj" vezi. U noći između ponedeljka i utorka ta žena je bila u Timotijevoj kući i on ju je, prema pričama komšija, odvezao na posao u pekaru u Ruskom Selu, gde je radila.

- Viđali su se oko šest - sedam godina i to su svi znali. Njen suprug je radio u Mađarskoj i skoro sve vreme je bio na putu, odnosno van kuće. Oni nisu imali nikakvu vezu iako su bili u braku. Ne znamo šta se sada odjednom dogodilo. Rano ujutro, oko pet sati, čuo se kao neki udarac, kao da je nešto palo, ali smo pomislili da neko od komšija nešto radi, da neko prolazi - kažu komšije.

Kako su tada ispričali, Timoti je prema E. M. bio divan, pa čak i prema njenim unučićima, a istakli su i da im je "nedavno kupio zeca".

"Njena deca su ga baš volela"

- Starijeg brata sam poslednji put video dan pre ubistva. Navratio sam kod njega da uzmem neke palete jer sam u istoj ulici kupio kuću. Malo smo popričali. Potom je on otišao kod komšija sa kojima se družio i dobro slagao. Ni najmanjeg nagoveštaja nije bilo da će se tako nešto dogoditi narednog jutra - rekao je Ž. Zakić.

Kako je naveo, veza njegovog brata i E. M. je bila javna tajna i trajala je nekih šest - sedam godina. Svi su znali za to, ali niko se nije javno oglasio niti je iko pominjao njen bračni status kao ni njenog muža.

- Ja tu gospođu ne znam. Video sam je nekoliko puta u prolazu, iz kola. Sa njom nisam imao nikakav kontakt, niti sam je poznavao. O njoj ne mogu ništa da kažem, ni lepo, ni ružno. Prosto, sa njom nikad nisam prozborio nijednu reč - rekao brat ubijenog čoveka.

Brata je opisao kao mirnog i povučenog, čoveka koji nije voleo da se hvali, niti eksponira.

- Bio je ćutljiv. O toj vezi ne mogu nešto posebno da kažem. Recimo da je to bila javna tajna, bar ja tako mislim. Ona nije živela sa mužem, a viđala se sa mojim bratom. Voleo je da čuva i njene unuke. Deca su ga baš volela, kao da je i on član porodice. Vodio ih je u zabavište i vraćao nazad - dodao je.

