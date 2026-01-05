MISTERIOZNA SMRT U KALUĐERICI: Policija upala u stan i zatekla mrtvog Švajcarca, jedan detalj sve ŠOKIRAO

Beživotno telo tridesetogodišnjeg državljanina Švajcarske pronađeno je u nedelju u stanu u beogradskom naselju Kaluđerica.

Telo mladića pronašla je policija u kući u kojoj je boravio sa svojom devojkom. Prema prvim nezvaničnim informacijama, prizor koji su zatekli istražitelji ukazuje na mogućnost predoziranja, s obzirom na to da je na stolu u neposrednoj blizini tela pronađeno nekoliko paketića narkotika.

Bez tragova nasilja

Iako su dežurne ekipe odmah izašle na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Prvim uviđajem je utvrđeno da na telu preminulog nema vidljivih povreda koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila nasilnim putem ili kao posledica borbe.



"Telo je, po nalogu nadležnog tužilaštva, hitno poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi tačan uzrok smrti", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Policija je obavila razgovor sa ukućanima i komšijama, a detaljna istraga o poreklu pronađene droge i okolnostima koje su prethodile ovoj tragediji je u toku. Rezultati toksikološke analize biće ključni za dalji tok postupka.

