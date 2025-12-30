MISTERIOZNA SMRT U BEOGRADU! Osuđenik u bekstvu pronađen mrtav na stepeništu, komšije u šoku!

Beživotno telo mladića S.O. (23) pronađeno je rano ujutru na stepeništu stambene zgrade u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, telo je primetila stanarka zgrade koja je u tom trenutku kretala na posao i odmah alarmirala policiju i Hitnu pomoć.

Lekari su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt. Prema rečima stanara, S.O. se tek nedavno doselio u njihovu zgradu, gde je živeo kao podstanar sa sestrom.

„Nismo ga dobro poznavali, delovao je kao i svaki drugi mladić koji se skoro doselio. Šokirani smo onim što se dogodilo na našem pragu“, kratko je prokomentarisao jedan od komšija.

Beg od zakona i skinuta nanogica

Iako se u prvi mah činilo da je reč o iznenadnoj smrti stanara, istraga je brzo otkrila burnu prošlost preminulog mladića. Kako saznajemo, S.O. je bio pravosnažno osuđen zbog krivičnog dela povezanog sa narkoticima.

Mladić je kaznu trebalo da izdržava pod elektronskim nadzorom u svom rodnom mestu. Međutim, on je, prema informacijama iz istrage, samovoljno skinuo nanogvicu i pobegao, nakon čega mu se izgubio svaki trag, sve do tragičnog pronalaska u Beogradu.

Čeka se nalaz obdukcije

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno više javno tužilaštvo. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a prema prvim podacima sa terena, na telu nema vidljivih tragova nasilja, što ukazuje na to da smrt verovatno nije nastupila kao posledica napada ili fizičkog sukoba.

Telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi uzrok smrti. Policija trenutno ispituje sve okolnosti njegovog boravka u Beogradu, kao i to da li je mladić u periodu bekstva bio u kontaktu sa licima iz kriminogene sredine.

Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić