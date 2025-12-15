Mrtav muškarac pronađen u automobilu kod Mostara: Pokrenuta istraga

U selu Đubrani na području Raške Gore severno od Mostara večeras je pronađeno beživotno telo muške osobe.

Kako je za Avaz potvrdila Ilijana Miloš, portpqrolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što je telo uočeno u automobilu, odmah je na lice mjesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt.

O svemu je obavešten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a preduzete su i sve neophodne istražne radnje.

