VOZIO 130 NA SAT I BEZ VOZAČKE DOZVOLE, PORED NJEGA BILA ŽENA S BEBOM: Saobraćajci u Rumi zaustavili vozača (28), momentalno isključen iz saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14 časova u Rumi, zaustavili su vozilo „reno“ koje se kretalo brzinom od 130,2 kilometara na čas na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao dvadesetosmogodišnji A. J. za kog je kontrolom utvrđeno da nema izdatu vozačku dozvolu, dok je rok važenja registracione nalepnice za vozilo istekao 19. aprila 2025. godine. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač nije u toku vožnje koristio sigurnosni pojas, kao i da je na zadnjem sedištu prevozio dete starosti deset meseci koje nije bilo u bezbednosnom sedištu, već u krilu majke. Vozač i vozilo isključeni su iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Podsećamo da pripadnici saobraćajne policije sprovode akciju pojačane kontrole u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a u dosadašnjem toku akcije otkriveno je oko 42.000 prekršaja.

Autor: Iva Besarabić

