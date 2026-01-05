AKTUELNO

UHAPŠEN FITNES TRENER U ČIJOJ JE GARAŽI PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA: Zaplenjeni SNAJPER, automatske puške i 1,5 kilograma EKSPLOZIVA

Aleksandar A. u čijoj je garaži na Novom Beogradu pronađen arsenal oružja uhapšen je i po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržvanje do 48 sati.

Podsetimo, u garaži za koju se sumnja da je Aleksandar A. koristio na Novom Beogradu, kako Kurir saznaje, pronađeno je nekoliko automatskih puski, snajper, 1,5 kilograma eksploziva i brojno drugo oružje.

PINK.RS SAZNAJE! DRAMA NA NOVOM BEOGRADU: Automatske puške, eksploziv i SNAJPER pronađeni u garaži - Policija i tužilac na terenu, PRETRESI U TOKU

- Garažu je koristio A. A. a pretres je u toku - potvrdio je izvor Kurira .

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretres rade pripadnici PU za grad Beogradu.

Kako saznajemo, uhapšeni je navodno fitnes trener.

Iako još nema zvanične potvrde, ovakva vrsta arsenala, a posebno prisustvo snajpera, obično ukazuje na to da je oružje bilo namenjeno za izvršenje najtežih krivičnih dela ili obračune u kriminalnom podzemlju.

