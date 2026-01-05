UHAPŠENO DVOJE NIŠLIJA ZBOG NANOŠENJA TEŠKIH TELESNIH POVREDA: Dvojica napadnutih muškaraca zbrinuta u UKC Niš

Niška policija uhapsila je dve osobe iz tog grada zbog osnovane sumnje da su jednom muškarcu naneli teške telesne povrede, navodi se u saopštenju.

Uhapšeni S.N. (42) i M.R. (41) sumnjiče se da su su sinoć na ulici u Nišu zadali više udaraca dvojici muškaraca od 44 i 34 godine.

Četrdesetčetvorogodišnjak je zadobio teške telesne povrede, a obojica su zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Policija je saopštila da je na mestu događaja zatekla S.N, da je M.R. pobegao, ali da je i on ubrzo pronađen i uhapšen.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

Autor: D.Bošković