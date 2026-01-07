OVDE JE UNUK KRVNIK PUCAO NA BABU I DEDU! Nesrećni muškarac trčao sa metkom u glavi i molio za pomoć: Komšije opisale horor nakon KRVOPROLIĆA (FOTO)

Maloletni D.P. (16), koji je pucao u babu i dedu, pa pokušao samoubistvo, već je policiji poznat i za njim je bila raspisana potraga zbog nasilja u porodici, piše Informer.

Kako su rekle komšije iz ulice gde se desio zločin, deda Z.P. istrčao je iz kuće i molio za pomoć.

- Nakon pucnjave deda je izleteo krvav iz kuće, trčao je i vikao: ''Pomozite mi, iskrvariću!'' - kaže jedan od komšija i dodaje:



- D.P. ima brata. Majka ih je ostavila kad su bili mali, odgajili su ih baba i deda. Dečko koji je pucao važio je za problematičnog, od ranije je imao prijave za nasilje u porodici zbog čega je bila raspisana potraga.

Podsetimo, dečak D.P. (16) koji je nađen u lokvi krvi u Beogradu, nakon što je pucao u babu i dedu, počinio je krvav pir zbog novca.

Navodno, tražio im je 18 hiljada evra, a onda je zapucao.

Babu S.P. (67) upucao je u ruku, dok je dedi Z.P. (68) pucao u glavu.

Prema rečima ranjene babe, unuk je nakon rasprave pucao prvo dedi u glavu, a onda njoj u ruku, da bi potom ispalio metak sebi u glavu.

Prevezen je u Urgentni centar, gde mu se bore za život, kao i njegovom dedi

Autor: D.Bošković