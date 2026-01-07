BABA I DEDA GA ODGAJILI, A ON PUCAO U NJIH ZBOG 18.000 EVRA Za dečakom (16) sa Zvezdare bila raspisana i potraga! Deda krvav izleteo, izustio SAMO 1 REČENICU

D. P. (16) upucao je danas u porodičnoj kući babu i dedu, a onda pokušao da izvrši samoubistvo. Odmah su prebačeni na VMA, a sada je poznato njihovo stanje.

Kako se saznaje, Z.P. koji je ranjen u glavu, u svesnom je stanju i stabilizovan, kao i njegova supruga S. P.

Podsetimo, D. P. je nakon rasprave sa babom i dedom od kojih je navodno tražio 18 hiljada evra, uzeo pištolj i zapucao u ljude koji su ga odgajili nakon što je majka ostavila njega i brata:

- D.P. ima brata. Majka ih je ostavila kad su bili mali, odgajili su ih baba i deda. Dečko koji je pucao važio je za problematičnog, od ranije je imao prijave za nasilje u porodici zbog čega je bila raspisana potraga - rekao je jedan od komšija i dodao:

- Nakon pucnjave deda je izleteo krvav iz kuće, trčao je i vikao: ''Pomozite mi, iskrvariću!''

Prema rečima babe, unuk je nakon rasprave pucao prvo dedi u glavu, a onda njoj u ruku, da bi potom ispalio metak sebi u glavu.

Autor: A.A.