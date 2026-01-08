TELO STEFANA IVANOVIĆA BIĆE DOPREMLJENO U SRBIJU: Poznato gde će počivati heroj koji je izvukao na desetine gostiju iz zapaljenog bara na skijalištu Kran Montana

Telo Stefana Ivanovića (30) biće dopremljeno iz Švajcarske u Srbiju, a sahrana je zakazana za subotu kada će ga na večni počinak ispratiti porodica i prijatelji na seoskom groblju kod Ljiga.

Stefan Ivanović, radnik obezbeđenja bara "Le Constellation" na skijalištu u Švajcarskoj, podsetimo, tragično je nastradao u novogodišnjoj noći kada je izbio požar. Danima se Srbin vodio kao nestao, a onda je stigla stravična vest da je Stefan nastradao spašavajući hrabro goste lokala. Nesebično je Stefan nekoliko puta ulazio u zapaljeni bar i iznosio mahom omladinu, ali se u jednom trenutku zaglavio i njegovo telo pronađeno je nakon uviđaja. Identifikovan je pomoću DNK koji je ranije švajcarskoj policiji dala porodica Ivanović.

Sahrana

- Telo našeg Stefana Ivanovića svakog časa bi trebalo da bude dopremljeno iz Švajcarske u Srbiju gde će biti sahranjen u rodnom selu Jajčić kod Ljiga. Svi smo neizmerno i tužni i ponosni na našeg Stefija koji je i ovog puta pokazao da je veliki heroj - kaže nam prijatelj nastradalog Srbina.

- U pitanju je istinski heroj! Bez trunke razmišljanja dok su svi bežali, vraćao se nekoliko puta u vatru koja je gutala sve pred sobom iz izvlačio mladiće i devojke. Nije nam još poznato da li se ugušio ili je možda pao neki teret na njega, ali ostao je zaglavljen u zapaljenom baru. Danima smo tragali za njim i nismo gubili nadu da će biti dobro, nažalost došla je loša vest. Stefan je jedna od 40 žrtava požara u baru.

Porodica Ivanović, prema njegovim rečima, neutešna je zbog gubitka koji nikada neće moći da prebole. On je bio njihov miljenik, čistog, dobrog i otvorenog srca. Prijatelj nstradalog naveo je da će čuvati uspomenu na njega, jer je to najmanje što mogu da urade.

Vlasnici bara pod istragom

Dosadašnja istraga je utvrdila da je do požara najverovatnije došlo nakon što se zapalio plafon kada je pirotehnika, tačnije prskalice na bocama, zahvatila taj deo bara. Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su usledile bile su jezive. Ishod - katastrofalan, 40 osoba je preminulo, od kojih je najmlađa žrtva devojčica od 14 godina, dok je 119 gostiju kluba teško povređeno. Među povređenima su i trojica momaka rodom iz Srbije - Tutinac Daris Gegić, Predrag Janković iz okoline Ljiga, Mihailo Gudžulić iz Kraljeva i Novopazarac Meldin Mehmedović.

Istraga povodom nezapamćene tragedije na poznatom švajcarskom skijalištu pokrenuta je protiv vlasnika bara, odnosno francuskog bračnog para koji više od deset godina rukovode lokalom.

Njima se na teret stavlja da su počinili krivična dela ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata.

pročitajte još VRAČARCI SPREMILI ARSENAL ORUŽJA ZA LIKVIDACIJE NAJVIŠIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA?! Isplivali novi detalji istrage o zaplenjenom snajperu u garaži na Novo

Autor: Marija Radić