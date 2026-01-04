ODRŽAN MINUT ĆUTANJA U KRAN-MONTANI ZA STRADALOG SRBINA: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara, takav se ne rađa dva puta (FOTO)

Prijatelj Stefana Ivanovića (31), mladića iz okoline Ljiga, koji je nažalost jedna od žrtava strašnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj, kaže da je njegov drug otišao onako kako je i živeo - pomažući drugima.

Telo Ivanovića za kojim se tragalo od 1. januara kada je izbio požar u baru u kome je radio kao obezbeđenje, sinoć je identifikovano i porodica je obaveštena o stravičnom gubitku.

Ovom tužnom vešću srušene su sve nade da je hrabri mladić koji je pomagao povređenima i sam povređen i zbrinut u nekoj bolnici.

- Stefan je uvek bio takav, stavljao je sve ispred sebe, trčao je svakome da pomogne, da se nađe... tako je i stradao, spasao je ne znam koliko života i onda se vratio unutra, sumnja se da je nešto puklo i ubilo ga na mestu. Takav momak se ne rađa dva puta, ali bar znamo da je naš dragi Stefi otišao kao heroj - priča kroz suze drug i kolega stradalog mladića:

- Mi smo se nadali da je živ, molili smo se da je među povređenima koji su prebačeni u neku bolnicu van Švajcarske, pa čak i kad su roditelji dali DNK uzorak verovali smo da će ga naći, makar i teško povređenog, ali živog... Nemamo reči ni suza više - dodaje drug.

Naš sagovornik navodi da će kada sve zakonske procedure budu okončane Stefanovo telo doneti u Srbiju i da će biti sahranjen verovatno u rodnom selu.

- Njegova porodica je sada okupljena u Švajcarskoj, ali oni inače žive u Srbiji. Jako smo svi tužni i potreseni, jedna divna duša napustila je ovaj svet - kaže prijatelj i dodaje da je danas održan minut ćutanja za Stefana u Kran-Montani.

- Veliki broj Srba i drugova našeg Stefija okupio se i odao mu poslednju poštu.

Kako smo ranije pisali, Stefan Ivanović bio je obezbeđenje bara La Constallation u ekskluzivnom skijalištu u Kran-Montani. On je kobne večeri, zajedno sa kolegom i zemljakom Predragom Jankovićem koji je povređen, poslat u taj lokal. Janković se u trenutku kada su prskalice zapalile plafon bara nalazio na terasi, te je zadobio opekotine lica i ruku. Nesrećni Stefan je, stojeći na vratima, prvi pritekao u pomoć mladima koji su bili unutra.

- Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio - rekao je za Javni servis Aco Kalajdžić privrednik iz Kran-Montane.

Da podsetimo, u strašnoj tragediji stradalo je 40 osoba, a povređeno je 119 po poslednjim brojkama. Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović juče je rekao da su četiri državljanina Srbije bila u Kran-Montani i da je u kontaktu sa dve porodice.

Autor: A.A.