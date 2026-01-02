Bar u Kran Montani imao više izlaza za evakuaciju, ali ih gosti nisu našli: Najnovije oglašavanje policije

Šef obezbeđenja u kantonu Vale u Švajcarskoj Stefan Ganzer izjavio je danas da je bar u Kran Montani u kome je izbio požar u novogodišnjoj noći, imao više od jednog izlaza za evakuaciju, ali da većina osoba u panici nije uspela da ih pronađe i da je pokušala da izađe na glavni ulaz.

U nesreći koja se desila u popularnom baru stradalo je 40, povređeno 119 osoba, ameđu kojima je povređeno i četvoro državljana Srbije, dok se tačan broj prisutnih ne zna.

"Većina ljudi nije pronašla izlaze za evakuaciju", rekao je ganzer na konferenciji za novinare.

Na pitanje da li je neka vrsta pene na plafonu bara doprinela širenju požara, kaže da će istraga pokušati da utvrdi da li je pena bila postavljena iz bezbednosnih razloga, u skladu sa propisima i da li je uzrok požara ili ne.

"Prerano je reći da li je bila postavljena u skladu sa propisima ili ne", rekao je on.

Švajcarski zvaničnici sumnjaju i da su požar izazvale rođendanske prskalice postavljene na boce od šampanjca.

Autor: Marija Radić