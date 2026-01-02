AKTUELNO

Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću u Kran Montani: Evo šta kaže tužiteljka

Glavna tužiteljka Valea Beatris Pilo izjavila je danas da za sada nije utvrđena krivična odgovornost vlasnika bara u Kran Montani u kome je u požaru stradalo 40, a povređeno 119 osoba, kao ni drugim osobama potencijalno osumnjičenim za nesreću.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da ljudi koji su pozvani da daju informacije nisu intervjuisani uz mere opreza, prenosi Skaj njuz.

"Ako postoji rizik od bekstva, moguće je da preduzmemo potrebne mere, ali za sada nije utvrđena krivična odgovornost", rekla je ona.

Vlasnici bara su bračni par sa Korzike, koji u tom delu Švajcarske ima nekoliko ugostiteljskoh objekata.

U nesreći koja se dogodila oko 1.30 u novogodišnjoj noći stradalo je 40, a povređeno 119 osoba, među kojima i četvoro srpskih državljana.

