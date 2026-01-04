'VIDIMO SE OPET...' SRCE DA PREPUKNE! Prijatelji se opraštaju od tragično nastradalog Srbina u Švajcarskoj: Brate moj, počivaj u miru... (FOTO)

Prijatelji Stefana Ivanovića na društvenim mrežama opraštaju se od mladića koji je tragično stradao u požaru u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

- Brate moj, počivaj u miru - napisao je Stefanov prijatelj uz fotografije nastradalog mladića.

Podsetimo, tragične vesti potvrdila je za Kurir Stefanova rođaka.

Porodica mladića prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.

Autor: D.Bošković