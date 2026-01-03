'SRBIN KOJI JE NESTAO POSLE POŽARA U ŠVAJCARSKOJ JE HEROJ' Srpski privrednik iz Kran-Montane: Spašavao je decu, NADAM SE DA NIJE PLATIO GLAVOM (FOTO)

Stefan Ivanović, momak iz okoline Valjeva, dao je sve od sebe da izvuče što više dece iz požara u baru u Švajcarskoj.

U Kran-Montani je tiho i tužno. Srbi iz ovog dela Švajcarske su se ujedinili i pokušavaju jedni drugima da pomognu. Povređena srpska deca su uglavnom zadobila opekotine na rukama i šakama, a i dalje se traga za Stefanom Ivanovićem koji je, prema rečima očevidaca, bio heroj ove tragedije jer je od prvog trenutka počeo da evakuiše decu iz diskoteke zahvaćene požarom.

Srpski privrednik i vlasnik više restorana u Kran-Montani Aco Kalajdžić u razgovoru za Javni servis Srbije kaže da je Stefan Ivanović, prema svedočenju očevidaca, postupio kao pravi heroj tokom požara.

- To je momak iz okoline Valjeva. Radio je kao obezbeđenje, bio je na vratima i puštao tu omladinu u bar. Međutim, kada su mu prvi gosti rekli šta se dešava, da je požar, on je ušao i izveo nekoliko dece i onda se ponovo vraćao i u tom spasavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada je izbio požar. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio. Nadam se da nije platio životom. Znam ga lično, znam mu roditelje. Eto, on je spasavajući ostale, nadam se da nije istina, platio glavom - emotivno priča Kalajdžić.

Kada je reč o srpskoj deci koja su povređena, Kalajdžić kaže da jedan od njih živi na 20 kilometara od Kran-Montane, a da je drugi mladić iz ovog odmarališta gde živi sa roditeljima.

Tragedija ujedinila Srbe u ovom delu Švajcarske

- Dosta smo se solidarisali. Ima dosta naše dece koja su bila tu okolo. Imam prijatelje čija su deca bila tu, ali su izašli 15 minuta ranije, tek da promene bar, srećom. Sada smo svi tu, zovemo se, raspitujemo se treba li nekome neka pomoć - objašnjava Kalajdžić.

"Srpkinja iz okoline Bjeljine radi kao dobrovoljni vatrogasac"

Kao još jednog heroja ističe Srpkinju iz okoline Bijeljine koja radi kao dobrovoljni vatrogasac.

Crans-Montana New Year 2026 deadly nightclub fire video/footage. You can clearly 7,683 see a crowd crush where people are trying to escape but cannot. #CransMontana #SwitzerlandBlast https://t.co/ba73P6lF89 via @FacebookWatch — Silvana (@Silvana71376830) 03. јануар 2026.

- Zvao sam je da je podržim. Ona je videla svu tu decu koja su izgorela. Iznosila je i žive i mrtve. I stvarno smo se svi sjedinili da pomognemo kome treba pomoć - rekao je Kalajdžić.

Trenutnu situaciju u ovom švajcarskom zimskom odmaralištu opisuje kao "mnogo tužnu".

- Svet je utihnuo, svi su se povukli u sebe. Idemo tamo, nosimo cveće, palimo sveće, ali ambijent je jako tužan - objašnjava Kalajdžić.

Navodi da i dalje ljudi odlaze na mesto tragedije kako bi odali počast nastradalima u tragediji.

- Ne znamo sami kako da se ponašamo, šta da kome kažemo. Gledamo se nemo. Situacija je mnogo komplikovana i mnogo tužna i žalosna. Mislim da niko nema reči da kaže tim ljudima. Poznajem par ljudi koji su izgubili svoje. Ne znaš šta da im kažeš, koju reč utehe - kaže Kalajdžić.

"Nije bilo starijih da reaguju, da evakuišu decu"

Nadležni još utvrđuju uzroke tragedije, a Kalajdžić kaže da i dalje nema zvaničnog saopštenja kako je došlo do požara.

- Prijatelj mi je komandant vatrogasaca koji su gasili požar. Razmenili smo sinoć par reči. Objasnio mi je da niko neće da da neku prognozu. Sudeći po pričama te dece koja su bila tu i koja su sve videla, plafon se zapalio. S obzirom da su to bila deca mlađa od 20 godina, oni su to možda shvatili kao igru. Nije bio niko stariji da reaguje, da ih evakuiše - navodi Kalajdžić.

Dodaje da u svemu ima dosta "fatalnosti".

- Sada ćemo tražiti odgovorne, ima verovatno krivaca, ali najveći krivac je fatalnost da se to tako izdešavalo, da je neko hteo da bude tako ne bi mogao to izrežirati - uveren je.

Dodaje da se nezvanično priča da je sve počelo paljenjem vatrometa.

- Jedan konobar je podigao konobaricu koja je imala tu svećicu ili petardu. Zapalila se ta akustična pena na plafonu. To svi pričaju i to je sada poluoficijelno. Istraga će pokazati šta je u pitanju - ističe Kalajdžić.

Autor: Jovana Nerić