UHAPŠEN BUGARSKI DRŽAVLJANIN KOD SMEDEREVA: Kod njega pronađeno više vrsta narkotika (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su V. A. V. (1980), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil „mercedes“ i kamp prikolica osumnjičenog.

V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

