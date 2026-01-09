AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN BUGARSKI DRŽAVLJANIN KOD SMEDEREVA: Kod njega pronađeno više vrsta narkotika (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su V. A. V. (1980), bugarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila oko kilogram kokaina, oko dva kilograma heroina, dva mobilna telefona i oko 2.000 evra. Takođe su zaplenjeni i automobil „mercedes“ i kamp prikolica osumnjičenog.

Foto: MUP Srbije

V. A. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Autor: Pink.rs

#Bugarska

#Bugarski državljani

#Droga

#Hapšenje

#Smederevo

POVEZANE VESTI

Hronika

TINEJDŽER UHAPŠEN U SREMSKOJ MITROVICI - Policija kod njega pronašla kesu, a ono što je bilo unutra ih je šokiralo

Hronika

'PALA' DVOJICA U NOVOM SADU ZBOG VELIKE KOLIČINE NARKOTIKA! Kod jednog nađeno skoro 3 kg marihuane i kokaina, kod drugog paketići

Hronika

POLICIJA BEOGRAĐANINU (27) PRONAŠLA DROGU U MERCEDESU! Pao u Šapcu, kod sebe imao 6,2 kilograma 'praška'

Hronika

U Beogradu zaplenjena droga za silovanje, uhapšen muškarac: Oglasio se MUP (FOTO)

Hronika

U kući u Inđiji pronađeno tri vrste narkotika: Jedna osoba uhapšena

Hronika

UHAPŠEN NARKO-DILER U ŠIDU! Pored droge oduzeta mu 4 mobilna telefona i veća suma novca