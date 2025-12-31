U kući u Inđiji pronađeno tri vrste narkotika: Jedna osoba uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiјi su uhapsili M. Ј. (35), zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na područјu Inđiјe, policiјa јe pronašla 209 grama praškaste materiјe za koјu se sumnja da јe amfetamin, 65,5 grama praha za koјi se sumnja da јe kokain i manju količinu suve biljne materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Sremskoј Mitrovici, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužilaštvu.

