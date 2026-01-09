NOVI DETALJI DRAME NA ZVEZDARI! Uhapšen otac dečaka koji je pucao u babu i dedu: Evo zašto mu je policija odmah stavila LISICE NA RUKE!

Nakon stravične porodične drame koja je potresla Srbiju na najradosniji hrišćanski praznik, usledio je novi policijski pretres i hapšenje! Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, slobode je lišen Z. J., otac maloletnika koji je iz vatrenog oružja pucao u babu i dedu, a potom pokušao da presudi sebi.

Lisice na ruke zbog zapuštanja deteta

Ocu je određeno zadržavanje do 48 sati, a tereti se za ozbiljno krivično delo koje je šokiralo javnost.

Šta mu se stavlja na teret: Postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo "zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica".

Saslušanje: On će u zakonskom roku biti izveden pred tužioca, koji će odlučiti o daljim koracima i mogućem pritvoru.

Krvavi pir zbog novca?

Podsetimo, jeziva scena odigrala se na Zvezdari kada je unuk (16) potegao pištolj na najmilije.

Motiv koji ledi krv u žilama: Navodno je dečak pobesneo jer baba i deda nisu želeli da mu daju novac, nakon čega je usledila pucnjava.

Problematična prošlost: Istraga je otkrila da je ovaj tinejdžer već bio na radaru policije. U trenutku stravičnog napada za njim je već bila raspisana potraga zbog ranijeg nasilja u porodici!

Javnost sada traži odgovore na pitanje – kako je problematični maloletnik došao do oružja i gde je bila porodica dok se spremao ovaj nezapamćeni zločin?

Autor: Dalibor Stankov