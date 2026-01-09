NOVI DETALJI DRAME NA ZVEZDARI! Uhapšen otac dečaka koji je pucao u babu i dedu: Evo zašto mu je policija odmah stavila LISICE NA RUKE!

Nakon stravične porodične drame koja je potresla Srbiju na najradosniji hrišćanski praznik, usledio je novi policijski pretres i hapšenje! Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, slobode je lišen Z. J., otac maloletnika koji je iz vatrenog oružja pucao u babu i dedu, a potom pokušao da presudi sebi.
Lisice na ruke zbog zapuštanja deteta
Ocu je određeno zadržavanje do 48 sati, a tereti se za ozbiljno krivično delo koje je šokiralo javnost.
Šta mu se stavlja na teret: Postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo "zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica".
Saslušanje: On će u zakonskom roku biti izveden pred tužioca, koji će odlučiti o daljim koracima i mogućem pritvoru.
Krvavi pir zbog novca?
Podsetimo, jeziva scena odigrala se na Zvezdari kada je unuk (16) potegao pištolj na najmilije.
Motiv koji ledi krv u žilama: Navodno je dečak pobesneo jer baba i deda nisu želeli da mu daju novac, nakon čega je usledila pucnjava.
Problematična prošlost: Istraga je otkrila da je ovaj tinejdžer već bio na radaru policije. U trenutku stravičnog napada za njim je već bila raspisana potraga zbog ranijeg nasilja u porodici!
Javnost sada traži odgovore na pitanje – kako je problematični maloletnik došao do oružja i gde je bila porodica dok se spremao ovaj nezapamćeni zločin?
Autor: Dalibor Stankov