Drama na Limu kod Priboja: Automobil progutala nabujala reka, putnici se spasli u poslednjem trenutku

Zbog otežanih uslova na putu i visokog vodostaja reke Lim, danas je na području Priboja došlo do incidenta u kojem je jedno putničko vozilo sletelo u reku, na deonici poznatoj kao Banjski čamac.

- Automobil je usled klizavog kolovoza završio u Limu, nakon čega su ga snažna rečna matica i visok vodostaj poneli nizvodno. U vozilu su se nalazile dve osobe koje su, kako se navodi, uspele da se na vreme evakuišu i izađu iz automobila, bez težih posledica - potvrdjeno je za RINU.

Na terenu su nadležne službe koje prate situaciju, dok se okolnosti pod kojima je došlo do sletanja vozila još uvek utvrđuju. Građanima se upućuje apel na dodatni oprez u saobraćaju, naročito u blizini rečnih tokova, imajući u vidu obilne padavine, porast vodostaja i smanjenu vidljivost.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i da izbegavaju rizične deonice dok se hidrološka situacija ne stabilizuje.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/