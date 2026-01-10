HOROR NA BOŽIĆ U UBU: Izašao da pomogne čoveku u nevolji, pa dobio SEKIRU U GLAVU!

Dvadesetdvogodišnji mladić D. T. iz Uba teško je povređen u brutalnom napadu koji se dogodio na najradosniji hrišćanski praznik.

On je zadobio povrede opasne po život nakon što su ga, prema sumnjama policije, napala trojica muškaraca, od kojih ga je jedan više puta udario sekirom u glavu.

Kobna pomoć nepoznatom vozaču

Napad se dogodio kada je D. T. primetio saobraćajnu nezgodu ispred svoje kuće. Jedan vozač je sleteo automobilom u kanal pored njegovog dvorišta, a mladić je bez oklevanja izašao da mu pomogne. Pošto sam nije uspeo da izvuče vozilo, ubrzo su se pojavila trojica muškaraca, za koje se sumnja da su bili pod dejstvom alkohola.

Iako su se prvobitno ponudili da pomognu, situacija je brzo izmakla kontroli. Prema nezvaničnim informacijama, pijani muškarci su bez ikakvog razloga počeli da vređaju i provociraju D. T., iako ih on ranije nije poznavao niti je sa njima bio u sukobu.

Savladali ga i napali sopstvenim alatom

U pokušaju da se zaštiti od agresivnih napadača, mladić se povukao u komšijino dvorište i uzeo sekiru kako bi ih odvratio. Međutim, trojica nasilnika su ga savladala i otela mu alat. Jedan od njih je tada sekirom zadao više udaraca mladiću u predelu glave, ostavivši ga u lokvi krvi.

Svedoci događaja potvrđuju da su napadači delovali potpuno neuravnoteženo i da je fizičkom obračunu prethodila žustra rasprava koju su sami inicirali.

Borba za život na VMA

D. T. je u kritičnom stanju prvo prebačen u bolnicu u Valjevu, ali je zbog težine povreda glave hitno transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu. Iako je u trenutku transporta bio životno ugrožen, najnovije informacije govore da je mladić trenutno stabilno i van neposredne životne opasnosti.

Jedan napadač uhapšen, za ostalima se traga

Policija je identifikovala i privela dvadesetsedmogodišnjeg A. T., koji će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu. Identitet preostale dvojice učesnika u ovom zverskom napadu još uvek nije utvrđen, a policija intenzivno traga za njima.

Autor: Dalibor Stankov