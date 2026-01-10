UBIO MI JE SINA SA 2,5 PROMILA, A DOBIO TRI GODINE: Bolna ispovest oca tinejdžera (18) kod Sombora – Njegov život ide dalje, a naš je STAO

Aleksandar Vujnović (18) iz Prigrevice kod Sombora poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći pre četiri godine, ali bol njegove porodice ne jenjava.

U potresnoj ispovesti, njegov otac Branislav Vujnović kaže da je i danas nem od tuge, ali i duboko ogorčen zbog kazne izrečene vozaču Petru R. (26), koji je za smrt njegovog sina osuđen na svega tri i po godine zatvora.

Pijani vozač ignorisao molbe: "Uspori, poubijaćeš nas!"

Kobne večeri, Aleksandar je bio na mestu suvozača u automobilu kojim je upravljao njegov tadašnji prijatelj Petar R. Na zadnjem sedištu bila su još dvojica mladića. Do tragedije je došlo zbog neprilagođene brzine, a prema rečima porodice, vozač je bio u stanju teške alkoholisanosti – sa čak 2,5 promila alkohola u krvi.

Majka nastradalog mladića, Bojana, ranije je ispričala da su preživeli mladići molili vozača da uspori, ali on je, umesto toga, samo dodao gas. Na ulazu u selo, automobil se pri ogromnoj brzini zarotirao i udario u drvo. Aleksandru je od siline udarca pukla lobanja.

Ogorčenje zbog sramotne presude

Iako je prvobitno bio osuđen na četiri i po godine, Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je odluku i smanjio kaznu Petru R. na samo tri i po godine robije.

— Svaki dan je težak, ali decembar i praznike najteže

podnosimo. Našeg sina ništa neće vratiti, ali kazna je premala. Čak i da je dobio doživotnu, nama bi bilo isto — kaže Branislav.

Posebno ga boli obrazloženje presude u kojem se navodi da je optuženi mlad, da ima porodicu i da treba da nastavi sa životom nakon zatvora. — A naš život je stao onog dana kada smo izgubili dete od 18 godina. Dok je čekao na izdržavanje kazne, Petar se oženio, pravio slavlja, a nas je izbegavao. Za dve i po godine će biti na slobodi i nastaviće tamo gde je stao — zaključuje slomljeni otac.

"Došlo je do greške, moje dete je živo"

Majka Bojana nikada neće zaboraviti trenutak kada je u bolnici tražila sina iz sobe u sobu, odbijajući da poveruje u najgore. — Vikala sam: "Došlo je do greške, moje dete je živo!", a onda sam čula najsuroviju istinu. Mi svaki dan prolazimo kroz pakao i ne možemo da prihvatimo da ga više nema.

Uz zatvorsku kaznu, vozaču je izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od tri godine, koja počinje da teče tek nakon što odsluži kaznu u zatvoru.

Autor: Dalibor Stankov