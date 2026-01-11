U FRIŽIDERU ČUVALI 2 KILE KOLAČA SA MARIHUANOM! Uhapšena dvojica Novosađana zbog prodaje narkotika (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (27) i D. K. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana, koji koriste osumnjičeni, policija je pronašla oko 1, 9 kilograma marihuane, kokain, tri digitalne vage i znatnu sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

U stanu je, takođe, pronađeno više od dva kilograma kolača sa marihuanom.

Obojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić