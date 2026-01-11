PAO DILER NA SRED ULICE! Beogradski dvojac uhapšen sa 3 kg belog praha i municijom: Policija ih pratila MESECIMA!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji kriminalističke policije Novog Sada i Beograda, zadali su težak udarac narko-mafiji! U velikoj akciji koja je usledila nakon višemesečnog operativnog rada, zaplenjena su tri kilograma čistog kokaina!

Zbog sumnje da su trgovali drogom i posedovali ilegalno oružje, uhapšeni su Beograđani B. J. (50) i T. P. (50).

Operativci ih držali "na oku" mesecima

Hapšenje nije bilo slučajno. Novosadski inspektori su mesecima pratili svaki korak osumnjičenih. Klopka je konačno zatvorena na teritoriji Beograda, gde su policajci presreli automobil u kojem su se nalazili "ortaci".

Beli prah i municija u automobilu

Detaljnim pretresom vozila, policija je ostala zatečena onim što je pronašla:

Tri kilograma kokaina vrhunske čistoće, čija se vrednost na crnom tržištu meri desetinama hiljada evra.

Količina municije, zbog čega im se na teret stavlja i nedozvoljeno držanje oružja.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na saslušanje.

Autor: Dalibor Stankov