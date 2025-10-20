AKTUELNO

UHAPŠEN KRIMINALAC SA POTERNICE U CRNOJ GORI: Nekoliko meseci trajala ciljana potraga, imao jaku podršku pomoću koje se kretao i skrivao

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Pripadnici podgoričke policije su na teritoriji opštine Zeta, nakon nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji lišili slobode operativno interesantno lice A.V. (37).


On se pominje kao član jedne organizovane kriminalne grupe, i za njim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

Uprava policije je kroz proaktivne mere i radnje u realizaciji ove aktivnosti identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku licu A.V. u pogledu skrivanja i kretanja.

Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

Autor: D.Bošković

