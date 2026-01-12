Preko lažnih izveštaja oštetio državu za skoro 16 miliona: Uhapšeno odgovorno lice 2 udruženja u Novom Sadu

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je 12. januara 2026. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Č. Đ. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "Centar za društveni razvoj Solidarnost" i "Udruženje poljoprivrednika Agrobačka" u kojem je osumnjičeni Č. Đ. odgovorno lice - zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije za realizaciju 38 projekata u ukupnom iznosu od 15.900.000 dinara.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni Č. Đ. je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile - predavanja, obuke, radionice, izložbe, festivali i dr. Na taj način je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 15.900.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Č. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Osim toga, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, u periodu od 19. februara do 1. decembra 2025. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo ukupno dvanaest optužnih akata kojima je obuhvaćeno trinaest udruženja građana i 164 projekta, za koja postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovali ukupnu štetu u iznosu od 66.334.886 dinara.

Autor: S.M.