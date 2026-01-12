Poznat identitet muškarca pronađenog u kući u Surčinu: Telo u podlivima, prijatelj tvrdi da ga niko nije tukao

Muškarac koji je jutros oko 8.30 sati pronađen mrtav u kući prijatelja u naselju Bečmen u Surčinu je identifikovan kao P. Ž. (43).

Prema pisanju medija, P. Ž. je sinoć došao u goste u vidno pijanom stanju, a njih dvojica su nastavili da piju i da se druže.

- Muškarac je nazvao Hitnu pomoć i policiju izjavivši da njegov prijatelj ne daje znake života. Prema njegovim rečima, preminuli je došao pijan i samo su nastavili da piju. U nekom trenutku su zaspali, a kada se probudio njegov prijatelj više nije bio živ - ispričao je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

On je takođe policiji dodao i da nesrećnog čoveka niko nije tukao, a njegovi navodi se trenutno proveravaju.

- Ekipa Hitne pomoći koja je došla na lice mesta primetila je da je telo muškarca prekriveno podlivima, ali nije isključena mogućnost da su oni nastali na neki drugi način i da nije u pitanju ubistvo. Svakako će obdukcija utvrditi tačan uzrok smrti - dodao je izvor za Telegraf.rs.

Telo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a na taj način će biti utvrđeno da li je smrt nastupila prirodnim putem, nasilno ili je u pitanju neki drugi razlog.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je u toku.

