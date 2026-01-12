'VEĆ JE BIO U ZATVORU ZBOG DROGE I KRAĐA' Progovorile komšije muškarca u čijoj kući je pronađeno telo Predraga (43): Nikad nije važio za mirnog čoveka

Komšije privedenog Srđana K, koji je priveden na saslušanje nakon što je u njegovom domu u naselju Bečmen u Surčinu jutros pronađeno telo Predraga Ž. (43), kažu za Kurir da je on i ranije bio u zatvoru i da ih ovo uopšte ne čudi.

- On je poznat u kraju kao neko ko je redovno koristio nedozvoljene supstance. Nije radio ništa, stalno se motao po kraju i živeo je sa ocem – tvrdi jedan od komšija za Kurir.

Prema rečima više meštana, Srđan K. je godinama bio poznat policiji, a kako navode, iza sebe ima i zatvorsku prošlost.

- Znamo da je bio u zatvoru zbog droge i krađa. Ne bih da ulazim u detalje, ali nikad nije važio za mirnog čoveka – kaže drugi sagovornik Kurira.

Komšije navode da se u kući u kojoj je živeo često okupljalo sumnjivo društvo, a da su se svađe i buka mogle čuti i ranije.

- Stalno su dolazili neki ljudi, pilo se, svađalo. Ništa nam to nije bilo normalno – dodaje meštanin Bečmena.

Sa druge strane, kako smo već pisali, Predrag Ž., koji je pronađen mrtav, u komšiluku je važio za vrednog čoveka, ali su i za njega navodili da je u poslednje vreme počeo da pije i da se druži sa lošim društvom.

- Nije bio loš, ali ga je alkohol povukao. Nažalost, počeo je da se druži sa Srđanom i od tada ništa nije bilo isto - kaže komšija.

Podsetimo, telo Predraga Ž. pronađeno je bez znakova života, a Srđan K. je priveden dok policija i dalje ispituje sve okolnosti slučaja.

- Istraga je u toku, proveravaju se svi navodi, kao i međusobni odnosi aktera – rekao je izvor blizak istrazi.

Autor: A.A.