'Drogiran i pijan ga tukao do smrti' Komšinica ubijenog muškarca iz Surčina otkrila šok detalje

Prva komšinica privedenog Srđana K.(41), koji se sumnjiči da je ubio svog druga, ispričala je da je pokojni Predrag Živković (43) kobne večeri bio kod njega u kući, gde su, prema njenim rečima, zajedno pili alkohol.

- Predrag Živković je tad bio kod Srđana K. Zapili su se, a sigurna sam da ga je Srđan pretukao do smrti pod uticajem droge i alkohola, čula se buka u jednom momentu, mada se to često dešava - tvrdi potresena komšinica.

Kako navodi, meštani su se godinama plašili Srđana, koga opisuju kao problematičnog, agresivnog i sklonog porocima.

- Ljudi su ga se plašili. Bio je neradnik, stalno u problemima, uvek neko sumnjivo društvo oko njega - kaže ona.

Komšinica ističe da je Srđanov rođeni brat potpuna suprotnost, te da je više puta pokušao da mu pomogne.

- Njegov brat je predivan čovek, ima svoju firmu. Zaposlio ga je da bi ga sklonio sa ulice, da mu pomogne. A Srđan ga je potkradao, rođenog brata - tvrdi sagovornica Kurira i dodaje da je Srđan živeo u Bečmenu sa nepokretnim ocem.

Prema njenim rečima, Srđan se u jednom periodu lečio i boravio u bolnici, zbog čega su komšije pomislile da je konačno krenuo pravim putem.

- Mislili smo da se smirio, da se izlečio - kaže ona.

Međutim, kako dodaje, nada je kratko trajala.

- Srela sam ga pre neki dan. Pričali smo normalno. Rekao mi je da je završio sa drogom, da je sve iza njega. Ali džabe - zaključuje sagovornica.

Podsetimo, Srđan K. je priveden nakon što je njegov prijatelj Predrag Živković pronađen mrtav, a policija i dalje ispituje sve okolnosti ovog slučaja. Kako smo već pisali, Srđan je ponovo dovođen u kuću, najverovatnije radi rekonstrukcije.

On je, da podsetimo, policiji prijavio da je druga Predraga sa kojim je pio, ujutru pronašao mrtvog. Nakon završenog uviđaja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je uhapšen zbog sumnje da je ubio druga.

