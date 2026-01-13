Srbija strepi, Dušan Mandić se oglasio posle isključenja: Pogledajte šta je radio (FOTO)

Dušan Mandić je isključen na utakmici sa Španijom (12:11), ali se odmah posle pobede našeg tima oglasio na društvenim mrežama.

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Španije 12:11 u meču drugog kola C grupe Evropskog prvenstva u Beogradu. Finiš meča je prpoustio Dušan Mandić jer je isključen zbog "brutalitija". Nakon završetka duela i velike pobede Mandić se oglasio putem društvenih mreža.

Podelio je naš najbolji igrač stori supruge Slađe, koja je snimala šta je uradio po završetku meča. Na snimku se moglo videti kako Dušan Mandić prilazi svojim saigračima, grli ih i ljubi, čestitajući im na velikoj pobedi.

Tim je iznad svega, a niko nije bio srećniji od Mandića.

Mandić je isključen je nakon što je laktom udario jednog od protivničkih igrača, pa je Srbija u naredna četiri minuta morala da igra sa igračem manje u bazenu. Nakon što su konsultovali VAR tehnologiju i pregledali snimak, arbitri su pokazali direktan crveni karton Dušanu Mandiću, dosudili peterac za Španiju i njegov udarac laktom ocenili kao brutaliti. Kazna za brutaliti iznosi između jedne i pet utakmica, pa bismo Dušana mogli da vidimo na tribinama i u tokom narednih nekoliko mečeva. Srbija će naredni meč igrati protiv Izraela i na toj utakmici Mandić nije neophodan za pobedu, ali u drugoj grupnoj fazi će se njegov izostanak osetiti.

Autor: D.Bošković