TO JE APSOLUTNO ZASLUŽIO: Piksi se hitno oglasio nakon Tadićeve odluke da NAPUSTI reprezentaciju - Evo šta je rekao!

Nakon informacije da je kapiten Srbije Dušan Tadić doneo odluku o završetku reprezentativne karijere, oglasio se i selektor našeg nacionalnog tima Dragan Stojković Piksi.

Njegova poruka Tadiću osvanula je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije i prenosimo je u celosti:

- Dušan Tadić je veliko ime srpskog fudbala i momak koji je ostavio dubok trag u dresu našeg državnog tima. Pratio sam njegovu karijeru od momenta kada je u Vojvodini najavio ogromne domete i kasnije kada je u Holandiji, Engleskoj i Turskoj pokazao da je izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Evropi. Od trenutka kada sam stupio na dužnost selektora reprezentacije, video sam u njemu lidera i bilo mi je mnogo drago što baš Tadić nosi kapitensku traku i broj 10 na leđima. Poštujem njegovu odluku i želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kako one igračke, tako i i one kojoj se bude posvetio nakon aktivnog igranja. Moja je velika želja da mu se organizuje oproštajna utakmica i predložiću predsedniku Džajiću i ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije da se u prvom slobodnom terminu iskoristi prilika i da se na jedan dostojan način oprostimo od bivšeg kapitena. Tadić je to apsolutno zaslužio - istakao je Dragan Stojković Piksi.

Njegove reči i predlog da se kapitenu organizuje oproštajni meč zapalile su Srbiju, te sada ostaje da se vidi da li će do realizacije istog i doći.

