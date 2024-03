EVO ŠTA JE PIKSI ODBIO ZBOG SRBIJE: Mogao sam negde da odem za bolje uslove, ali to nije bio prioritet

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratiće se javnosti uoči prijateljskih utakmica protiv Rusije i Kipra.

Orlovi će 21. marta biti gost u Moskvi, a 25. u Limasolu.

Nacionalni tim okupiće se ovog ponedeljka, a selektor će govoriti o očekivanjima u dva susreta koji će poslužiti kao pripremni za predstojeće Evropsko prvenstvo, ali i o igračima koje je pozvao za martovsko okupljanje.

Deluje da je euforija manja u odnosu na situaciju pred Mundijal u Kataru.

- Ne znam, ali je bolje da budemo mirniji i staloženiji, euforija nikom ništa ne donosi, onda je euforija bila s pravom, zaludeli smo celu Srbiju kako smo igrali i kako smo se kvalifikovali i pobedili smo jedan veliki tim poput Portugalije, pitanje je kad ćemo to učiniti u sledećih 50 godina, ta euforija u narodu je takva kakva je, u medijima ne možete to da zabraniti. Ono gde sam bio zabrinut, gde je otišla u visine, u nebo kad sam shvatio u kom stanju su igrači i da neće biti moguće da se povrate i budu 100 odsto spremni, ja sam se trudio da to amortizujem i ne pokazujem, ali, znao sam da će biti teško u Kataru u toj konstelaciji da ćemo teško napraviti nešto, a mogli smo i napravili bi sigurno da je bilo sve kako treba, ali desilo se šta se desilo, vi ćete odlučiti kavka će euforija biti.

- Ja od javnosti tražim podršku, jer je ona jako bitna, ako je neko stalno negativan, ako stalno neko nekog vređa, to nije dobro, mi moramo da znamo da ti igrači dolaze dobrovoljno da igraju za reprezentaciju i dovoljno umorni da dolaze iz svojih obaveza i moramo to da poštujemo, tu trku, uklizvanje i sve. Oni zaslužuju maksimalnu podršku po tom pitanju, tako da treba da budemo pozitivni prema njima i da ih podržimo, jer u fudbalu kao i u drugom sportu, nigde ne piše da ćete ili nećete biti uspešni, sve je stvar pristupa i ambijenta.

Otkrio je selektor da je imao ponude sa drugih strana.

- Nisam razmišljao previše o tome, jednostavno, razgovori su počeli prošle nedelje, ja sam prihvatio da razgovaram, pregovaram i došli smo do zaključka da treba nastaviti i to je to. Opet sam rekao, mogao sam negde da odem, pod daleko boljim finansijskim uslovima, ali, to nije prioritet. Govorim za klupski fudbal, ali, u mom slučaju FSS i reprezentacija su prioritet i to je nešto što je na prvom mestu, sve drugo je sekundarno, drago mi je zbog toga i drago mi je da ću nastaviti da radim sa igračima i nadam se da ćemo nastaviti s dobrim rezultatima.

Još jednom o Kosti Nedeljkoviću, desnom beku Crvene zvezde koji je potpisao ugovor sa Aston Vilom i od naredne sezone će igrati za ovaj premijerligaški tim.

- Ne znam gde je momak, niti nam ko priča. Je l' vi znate gde je? Je l' u Beogradu, ili Birmingemu? Jednostavno ne znamo šta se dešava. Znamo da ima problem neke povrede. Šteta je, baš sam želeo da ga vidim danas ovde, ali šta je tu je.

O potencijalnoj promeni formacije.

- Pa, znate kako da pričam o taktici, ne krijem ništa. To je ta polemika gde vas napadaju gde Srbija ne može sa tri pozadi, evo, igraćemo sa četvoricom. Ta baza sa četiri beka, probaćemo to, videćemo na šta će to da liči. Bitno je da igrači prihvate te neke principe igre sa trojicom ili četvoricom. E, sad, da li će biti 4-3-3, 4-2-3-1, to je podsistem, čisto da znaju malo... Ovo su podsistemi, da ih edukuju da ne greše previše. Videćemo u kom su stanju, ima igrača koji su odigrali puno minuta, zaista su odigrali svaku utakmicu, a ima igrača koji su bili u toj minutaži na zadovoljavajućem niovu, procenićemo šta je najbolje. U Moskvu idemo da pokušamo da pobedimo, jer svaka pobeda je nam donosi dodatno samopouzdanje. Sutra ćemo raditi na tim nekim stvarima taktičke prirode. Zato mi je žao što nema Ristića, Gajić je tu, što sam pratio rusku ligu i CSKA i Zenit i sve ove utakmice, to deluje dosta dobro i to su igrači koji su poznati, nisu pali s Marsa. Naravno, važno je da iskoriste šansu koja se pruža, a dobiće.

Mile Svilar je odlučio da ne brani za Srbiju.

- Znate već o čemu se radi, mi smo bili obavešteni od sportskog direktora Rome, da on ne želi da brani za Srbiju. Mada, ne znam ni kad je branio, nismo izgubili ništa, to je njegova odluka. Nema tu neke velike priče, neće biti poziva naravno. Koji su razlozi, u to ne ulazim, to su njegove privatne stvari i pustimo momka da ima svoju karijeru i to je to. Prezadovoljni smo onim što imamo, Vanja, Rajković i Petrović su golmani visoke klase, imamo golmana Partizana koji zaista pruža odlične partije i prošle godine i ove... Je l' tako? On je bio već u reprezentaciji, nije neko koga ne znamo, imamo Ilića, imamo dosta golmana, ne brine me ta odluka, ne ulazim u razloge zašto i kako, izaći ćemo u susret i nećemo ga više zvati, nikakav problem.

Šta se desilo sa Aleksandrom Pavlovićem koji je izabrao da igra za Nemačku?

- Njegovo ime mi je zapisano pre dve godine. Nije neko koga ne znamo, došli smo u situaciju, po meni ne treba da se ljutimo. Pokušali smo sve, od decembra smo bili u kontaktu sa njegovom porodicom, kasnije se uključio njegov agent, a i sam Aleksandar. Bio sam spreman da mu pošaljem poziv sada, ali po dogovoru smo ostavili da se to reši posle Evropskog prvenstva.

- Pretpostavljam da je pritisak bio veliki i da je Nagelsman morao da ga pozove. Kada ne ko kaže 'izgubili smo Pavlovića', mislim da to nije konstatacija tačna. Nikada ga nismo ni imali. Da smo ga imali u mlađim kategorijama, pa da je otišao da igra za Nemačku, mogli bi da kažemo da smo izgubili. Uradili smo sve, ali njegova odluka je takva kakva je, želimo mu sve najbolje.

- Postoje tri segmenta koja su važna. Prvi je da poseduje pasoš, on ga ima. Drugi segment je da ga selektor pozove, treći je da pokaže želju da igra. I druga stvar je okej, a najvažnije je da li želiš i da li hoćeš. Nije to laka odluka, želimo mu sve najbolje, jednostavno taj pritisak koji su imali kada su videli da se Srbija ne šali i da ga zaista želi, odlučili su tako. Nema ljutnje.

Zbog čega Veljko Birmančević nije bio ni na širem spisku.

- Nije sporno da Birmančević bude na širem, ali nisam siguran da može da bude na užem spisku. Dobar je igrač, to nema dileme. Mogu da stavim 50 igrača na širi spisak, ali to ništa ne znači, bitan je konačan spisak.

O grupi na Evropskom prvenstvu.

- Ne treba zaboraviti jednu činjenicu, da nas čini jako ponosnim što nas čini među 16 ekipa u Ligi nacija, jedna mala Srbija. Što je jedan rezultat gde tim momcima možemo samo da kažemo 'bravo', gde su nas doveli igrama, što se tiče Eura, ima vremena. Videćemo u kakvom stanju će biti ostali protivnici, naravno da je teško, tu nema lake utakmice, lakog protivnika, to svi znamo ili ne znamo. Smatram da ćemo biti u narednom periodu kao papagaji i da će biti isto. Kako je teška Engleska, tako će biti i druge dve. Mi moramo biti spremni, kompetitivni, da igramo na rezultat, da nas povrede zaobiđu, da nam igrači budu spremni, zamislite da Vlahović ima problem pred Englesku i Sloveniju, to je problem kao u Kataru.

- Voleo bih da nas povrede zaobiđu, ali ovog puta... Imali smo jedan peh, ja sam iskusio baš onako bolno, što se povreda tiče, sad bih voleo da ekipa bude potpuno spremna u tom zdravstvenom i fizičkom stanju, ništa neće biti lako naravno. Ali, daćemo sve od sebe. Kao što moramo sada u Moskvi da pokažemo ozbiljnost, da pokažemo stil igre koji pokazuje dobro. Biće u Moskvi dobra utkamica, doći će, motivisani su, stadion će biti pun, gde ćete veći motiv, ali da ispoštujemo neke principe koje želimo da implementiramo i da pokažemo da smo ozbiljan tim.

Osvrnuo se selektor još jednom na kritike sa kojim se suočila reprezentacija zbog igre tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Ja sam već govorio na tu temu i bio sam jako iskren, ako neko sumnja u moju iskrenost, to je njegov problem, naravno da ja nisam bio zadovoljan igrom, rezultatom da... Jer, prioritet je da Srbija ode na Euro posle 24 godine, uspeli smo u tome. Imate taj jedan paradoks, imate sa jedne strane, igra koja ne oduševi i ne donese rezultat, a ima i ono obrnuto. Mađarska nije bila bolja, a izgubili smo i to dva puta, tako da... U sportu se slažem s onima koji kažu da je semafor merilo svega, u meni postoji nešto što želim da izvučem, a to je da utisak bude bolji. Radićemo na tome da popravimo neke stvari i o ideju da se promeni sistem, da se promene obaveze u igri, i tako dalje. Igrači kao igrači su takođe skloni promenama i tražićemo rešenje.

- Da li sam zadovoljan igro? Ne. Rezultatom? Prezadovoljan. Da mi je neko rekao da ćemo otići na Euro ovakvi, ja bih potpisao odmah, zašto bih rizikovao nešto, a na kraju rezultat da bude nula. Ima puno prostora da popravimo neke stvari i ovo je dobar period ispred nas, da budemo bolji, da budemo kompetitivniji, da manje pravimo grešaka i tako dalje. Jer, taj procenat individualnih grešaka mora da se smanji na minimum.

- Ljudi vole da kometnarišu sisteme, ne može sa tri, sa četiri, može sa pet... To su neke stvari koje ljudi imaju pravo da govore kako god žele, ali, stvaranje jednog tima i stvaranje jedne simbioze u timu, zavisi od igrače koje imate, ne postoji idealan sistem, ne postoji garancija da ćete biti pobednik. Svaki sistem je raspored igrača na terneu, a on se modifikuje tokom utakmice i ne možete se držati samo jednog dela, onog dogovora. Fudbal je žvia materija, jedan pogrešan pas reši i odvede u problem.

- Svi oni koji pametuju previše i govore da ne možemo ovo, mi možemo sve, a ne možemo ništa. Da li ćemo sa četvoricom ili trojicom, nije garancija da ćete pobediti ni da ćete izgubiti. Ali, radićemo na tome. Danas imamo trening, sutra ćemo imati dva treninga, maksimalno da iskoristimo dan da u taktičkim stvarima nparavimo pomak i da kao selektor tražim, da pokažem šta želim, tako i na terenu. Da radimo na tim stvarima, da ispoštujemo principe i defanzivne i ofanzive igre. Opet, kažem, lako je da se donose i daju komentari sa strane, sedite u stolici i gledate, date sebi oduška da komentarišete ili ovako ili onako i to je potpuno legalno. Ja se ne ljutim, ja želim da izvučem maksimum koji je moguć.

Upitan je Piksi i o navodima da će potpisati novi ugovor i da će ostati selektor i nakon Evropskog prvenstva.

- To vas interesuje... Prošle nedelje smo razgovarali, pregovarali i dogovorili. To je to. Želimo taj kontinuitet u radu i drago mi je zbog toga. Sve drugo je čista formalnost. Srbija je uvek bila na prvom mestu, sve razgovore koje sam imao su ostali po strani, reprezentacija Srbije je prioritet, naravno. Tako da... Drago mi je da smo pronašli zajednički jezik da se borimo i da ćemo nastaviti.

O spisku i novim igračima koji su se našli na njemu...

- Imamo dve važne utakmice iako su prijateljske. Bolje je nego da smo u nekom baražu, pa da moramo da lupamo glavu. Izbor je takav kakav je, ima dosta igrača koji se muče sa povredama, Gudelj je tek počeo da igra, tu je mali Nedeljković, koji koliko znam niti igra, niti trenira, niti znam gde je, da li ovde ili u Birmingemu. Imamo Ilića i Đurića koji su povređeni, Veljkovića koji je praktično počeo juče da igra, Ristića koji je povređen, Grujića i Radonjića koji nemaju dovoljnu minutažu. Na spisku je Baždar, očekujem da on debituje u ove dve utakmice. Na radaru su Sremčević iz Zvezde, Gluščević iz Kragujevca, Miladinovića iz Čukaričkog, Cvetkovića mladog takođe. To su igrači za budućnost o kojima vodimo računa.

- Došla su novija imena, želim da ih vidim. Ono što sam pratio i gledao potpuno zaslužuju da im se ukaže šansa i prilika da ih vidimo na delu. Srećan sam što je sa nama Zdjelar, drago mi je da ću imati prilike da vidim njegove kvalitete. U ovom momentu želim da proverim neke druge opcije. Nastastić je iz privatnih razloga otkazao, neću da ulazim u problematiku privatnosti nečije. Po objavljivanju spiska se zahvalio i javio da ne može da dođe i to potpuno razumem. Pozdravio vas Vlahović puno, pošto i on ne dolazi, ima strahovite bolove u leđima, bio je pod terapijama i lekovima, spremili su ga da odigra protiv Đenove, hteo je da dođe, ali jutros je potvrdio da ne može. Bolje da ga sada bole leđa, nego u junu. Razmišljali smo da Ratkova vratimo u A tim, ali mlada reperzentacija ima važne utakmice kvalifikacija.

Podsetimo, ovako izgleda spisak od 23 fudbalera:

Golmani: Vanja Milinković Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi).

Odbrana: Milan Gajić (CSKA), Nikola Milenković (Fiorentina), Erhan Mašović (Bohum), Strahinja Eraković (Zenit), Matija Nastasić (Majorka), Strahinja Pavlović (Salcburg), Aleksa Terzić (Salcburg).

Vezni red: Saša Lukić (Fulam), Sergej Milinković Savić (Al Hilal), Saša Zdjelar (CSKA), Srđan Mijailović (Crvena zvezda), Andrija Živković (PAOK), Mijat Gaćinović (AEK), Filip Kostić (Juventus), Dušan Tadić (Fenerbahče).

Napad: Samed Baždar (Partizan), Lazar Samardžić (Udineze), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Milan), Aleksandar Mitrović (Al Hilal).

