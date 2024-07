Piksi bivši do kraja nedelje?!

Selektor Fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi biće bivši do kraja nedelje, piše Informer.

Izvršni odbor FSS-a zasedaće u petak, kada će konačno doneti odluku o statusu stratega "orlova". Prema nezvaničnim informacijama do kojih se može doći iz ove institucije, svi su saglasni u oceni da je promena neophodna i da je vreme za razlaz za Piksijem.

- Evropsko prvenstvo za Srbiju je završeno i ocena je da je bilo neuspešno. Sačekali smo nekoliko dana, kako niko ne bi donosio odluku "vruće glave". Ipak, kako ne bismo gubili vreme, potrebno je što pre da rešimo situaciju i spremimo se za sledeći reprezentativni ciklus. U petak će zasedati Izvršni odbor, nismo još odredili u koliko sati. Nema dileme da ćemo se zahvaliti selektoru Stojkoviću na dosadašnjoj saradnji - objašnjava za Informer izvor iz Saveza.

Ono što još nije rešeno su uslovi pod kojim će Piksi da ode. Pošto je nedavno dobio novi ugovor do 2026. godine i u ugovoru ima klauzulu da mu u slučaju otkaza bude isplaćeno milion evra, jasno je da bi pravno gledano tako trebalo da bude. Međutim, nadaju se u Savezu da će zbog dobre dosadašnje saradnje, ali i budućih dobrih odnosa, uspeti sa selektorom da naprave ljudski dogovor i donesu kompromisno rešenje u interesu svih.

- Stojković nije neprijatelj i nismo na suprostavljenim stranama. Svima nam je stalo da se ova situacija što lakše i bezbolnije okonča. Uvek ćemo mu biti zahvalni za sve što je do sada uradio. Odveo je Srbiju na dva velika vezana takmičenja, doneo nam je mnogo radosti, ali sada je došlo do zasićenja. Reklo bi se da je i igračima potrebna promena. Pokušaćemo da nađemo rešenje po kojem ćemo Piksiju isplatiti deo novca, a on s druge strane da pristane na nešto manju sumu od one iz ugovora - objašnjava naš izvor.

Istovremeno sa rešavanjem situacije sa aktuelnim selektorom, čelnici Saveza moraće da se pozabave pronalaženjem onog ko će u budućnosti da vodi državni tim. Kao i obično, postoji nekoliko struja u Savezu i svako ima svog kandidata. Kao što je Informer prvi pisao, jedan od njih je Slaviša Jokanović. Postoje i oni koji bi voleli stranca, ali o tome će tek biti reči.

- To su za sada samo opcije, ali videćemo u narednom periodu. Oni koji bi želeli Jokanovića ističu da je uvek bolja opcija domaći stručnjak, neko ko poznaje prilike u srpskom fudbalu, mentalitet, odnose unutar Saveza, među igračima i tako dalje. Neko sa strane, ma koliko veliki trener bio, izgubio bi vreme dok sve ovo nauči i shvati gde je došao - zaključuje naš izvor.

Autor: Dubravka Bošković