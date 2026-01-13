AKTUELNO

Hronika

Dejan i Radovan ranjeni u Dečanu! Poznat identitet Srba povređenih u pucnjavi

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Srbi Dejan S. i Radovan M. ranjeni su u pucnjavi u Dečanu jutros posle ponoći.

Kako saznajemo, u pucnjavi u jednom baru ranjena su dvojica Srba, a kako se navodi i jedan Albanac.

Ranjeni su Dejan S. i Radovan M., dok je jedan od osumnjičenih Ismet Zuhaj uhapšen.

Osobe koje se traže su: Arian (Misin) Qelaj (45), Il (Arian) Qelaj (23) i Altin (Rifat) Qelaj (21). O Altinu policija nema puno informacija, ali ispod slika koje su objavili na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici stoje opisi za preostala dva osumnjičena.

Il Qelaj je visok oko 180 centimetara, težak oko 70 kilograma, ima crnu kosu i crne oči, srednje razvijene telesne građe. Arian Qelaj je visok oko 175 centimetara, težak oko 85 kilograma, crne kose i braon očiju, takođe srednje telesne građe.

Osumnjičeni se traže zbog sumnje da su počinili krivično delo pokušaj ubistva.

Autor: A.A.

#Dečani

#Pucnjava

POVEZANE VESTI

Hronika

Poznat identitet izbodenih ispred kafane u Košutnjaku: Tinejdžeri uplali u sačekušu, u toku je potraga za napadačima

Hronika

SRBIN RANJEN U PUCNJAVI U JORDANU: Maskirani muškarac upao u fabriku i zapucao, ima ubijenih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Svet

TRAGEDIJA: Ovo je par ubijen u pucnjavi u američkom kafiću

Hronika

POZNAT IDENTITET PUCAČA IZ BARAJEVA! Oglasio se MUP sa najnovijim informacijama o pucnjavi

Hronika

RADOVAN MAJCI UMRO NA RUKAMA Novi detalji nesreće u Gornjem Milanovcu: Radi kao medicinska sestra, bila u smeni kad su ga doveli

Hronika

KOMŠIJE U ŠOKU POSLE MASAKRA KOD BABUŠNICE: ‘To su vredni i čestiti ljudi, niko ne zna motiv!’