AKTUELNO

Hronika

PRETIO ŽENI, PA JE SILOVAO! Podignuta optužnica za jeziv napad u Zemunu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: TV PINK PRINTSCREEN/Pixabay.com ||

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 8. avgusta 2025. godine na teritoriji GO Zemun, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.

Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osetljivog svedoka.

Autor: Iva Besarabić

#Napad

#Policija

#Silovanje

#Zemun

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

Preti mu 10 godina robije: Podignuta optužnica protiv muškarca koji je pretio pištoljem radniku kladionice u Zemunu

Hronika

Drogirali se, pa legli da spavaju, muškarac umro tokom noći: Podignuta optužnica protiv Gorana, OVO su detalji

Hronika

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV DILERA (49) IZ BEOGRADA! Na zadnjem sedištu džipa prevozio skoro 8 kilograma droge, uhapšen na parkingu jednog restorana!

Hronika

PAO SA 35 KILOGRAMA KANABISA! Podignuta optužnica protiv Dragana

Hronika

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NASILNIKA! Zlostavljao vanbračnu suprugu pa joj presudio!

Hronika

Podignuta optužnica protiv nasilnika! Napao policajca tokom neprijavljenog skupa u Beogradu