PRETIO ŽENI, PA JE SILOVAO! Podignuta optužnica za jeziv napad u Zemunu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog postojanja opravdane sumnje da je 8. avgusta 2025. godine na teritoriji GO Zemun, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.

Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osetljivog svedoka.

Autor: Iva Besarabić